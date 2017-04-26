前瞻建設條例通過初審 總統府：沒理由停下腳步

前瞻基礎建設條例今天在立法院經濟委員會通過初審，總統府發言人林鶴明表示，現階段很多國家都在把握機會，大力更新和擴充國家基礎建設，此刻沒有理由把腳步停下，希望接下來在國會的審查程序，朝野能一起努力，讓建設更快上軌道。

林鶴明表示，府方認為國家發展沒有藍綠，建設也沒有分黨派，政府規畫推動前瞻基礎建設是為了加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展需要與整體經濟結構的升級轉型。

他說，這些計畫內容無論是數位、綠能、水環境、軌道系統、還是城鄉建設，都具備未來新的規畫，是台灣現階段最需要的基礎建設更新，也是銜接下階段的國家發展基礎。

林鶴明強調，在這個各國都把握機會大力更新和擴充國家基礎建設的同時，沒有理由停下腳步，希望接下來相關的審查程序，朝野都能一起努力，一起把建設更快上軌道，加速完成前瞻基礎建設計畫。

(工商)