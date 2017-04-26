清境高空觀景步道，敬老門票只收10元

清境高空觀景步道，預計5月下旬開幕。（廖志晃攝）

清境高空觀景步道，將於5月下旬開幕，年滿65歲的長輩，享有特惠票10元優待；南投縣長林明溱鼓勵退休民眾走出戶外，到清境觀景步道走走，看看媲美瑞士的高山景觀，多運動，才有健康的生活。

林明溱26日參加退休公教人員聯誼時表示，退休生活是人生另一個階段，希望大家多走出戶外，參與公益活動，既能幫助社會，也有益身心。縣府提供老人免費乘車福利，退休人員可多加利用，可以搭免費公車到溪頭、清境走走、也可以到台中逛百貨，不要一天到晚待在家中看電視，吃完中餐等晚餐，這種退休日子太無趣。

縣府表示，清境高空觀景步道啟用後票價，全票50元，優待票30元對象包括南投縣民、國小以下學生等。特惠票10元，包括仁愛鄉民、年滿65歲老人及身心障礙者等。

(中時)