立委賴瑞隆協調20次 150年前高雄港哨船頭外灘將重現
曾是高雄港最重要的貿易關口，150年前的哨船頭外灘，將重現與世人見面。立委賴瑞隆經過20次跨部會協調會後，終於獲文化部拍板定案，把一港口安檢所拆除，重現哨船頭水岸歷史廊帶，興濱計畫的拼圖也更趨完整。
150年前，清朝時期的哨船頭是打狗開港成為國際貿易港口時的主要港區，也是打狗海關設，位於打狗英國領事館文化園區前的哨船街，當時即為大型貿易船停泊，裝卸貨物區域，被稱為「外灘」。當年英國就在緊臨的文化園區處設立領事館，處理貿易等事宜。
也因為身兼貿易與軍事重地，清朝特別在50公尺外的雄鎮北門設置阿姆斯壯大砲，與旗後山的旗后砲台遙相對望，形成保護箝制態勢。
高雄港變遷後，哨船頭成了現今的一港口安檢所，也阻隔了昔日從山上英國領事館官邸，經過古道，到達山下英領館辦公室，再連通到外灘的歷史脈絡，阻絕大海長達33年之久。
高市府文化局的「再造歷史現場專案計畫─興濱計畫」要恢復歷史場景，但事涉建物報廢、海巡與港警要另覓新家等跨部會的難題。
立委賴瑞隆邀集交通部、行政院海巡署等單位，經過20次協調會後，26日終於塵埃落定，由張景森政委及文化部鄭麗君部長拍板定案，一港口安檢所預計3個月內拆除。
副市長史哲特別感謝立委賴瑞隆積極協調，當大海、碼頭、領事館、領事官邸、雄鎮北門等歷史元素到位，哨船頭水岸歷史廊帶氛圍就能自然形塑。
文化局副局長林尚瑛則說，英國領事館旁的海關宿舍原為清朝關稅署，若能還原記憶符碼，哨船頭再造歷史現場的元素就能齊備，興濱計畫拼圖就更趨完整。
(中時)
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