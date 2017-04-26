放下18年印刷資歷 曾吉生推廣有機農業獲肯定

青農曾吉生獲選花蓮縣優秀模範農民。（張祈攝）

曾吉生經營的有機農場為東部第一家有機農產加工產，平時也輔導學校、農友加工包裝。（張祈攝）

曾吉生經營的有機農場為東部第一家有機農產加工產，平時也輔導學校、農友加工包裝。（張祈攝）

拋下18年資深印刷經歷，曾吉生5年前不顧家人反對，獨自來到花蓮改當菜鳥農夫，從有機農業門外漢做起，白天耕作、晚上研究包裝行銷，2016年成立東部地區第一家有機農產加工廠，從生產到行銷一把包辦，優質成品不僅打破年年虧損的惡夢，更讓他獲選為今年縣內模範農民的榮耀！

「一塊地都沒有，也可以當農夫！」曾吉生說，當初對農業「有點興趣」，就跑來花蓮投入有機農業領域、參加產銷班課程，從山苦瓜種植開始體會到優質農產帶來的無窮活力，也讓他更有有動力投入研究，創立有機品牌，種植丹蔘、當歸等，高經濟價值的作物。

有了農作物，再來就是煩惱該怎麼銷出去！種出優質農作物對一般農民來說都不算難事，但如何趕在作物壞掉前銷售出去，則非常有挑戰性，曾吉生說，過去有機農作物加工，都須送到西部加工廠，運送時間、加工費用都提高成本負擔。

3年前開始籌劃建設「有機農產加工廠」，由於每一步驟都要符合規定，終於在去年獲得證照，成為東部地區第一家有機農產加工廠，除了提供在地小農就近加工的選項，更發揮所長協助農友包裝商品，提高單價，一年多來已輔導超過50名農友，從門外漢晉升為曾老師。

曾吉生的產品強調健康、方便，推出各式茶包及粉末，讓民眾能輕易食用到健康食品，他也坦言，有機農產後製加工前，還要經過SGS檢證通過，加工經常是跟時間賽跑，但看到有機農業對於土地環境、健康生活的助益，就算再苦都值得。

花蓮縣今舉辦模範農民表揚大會，共有71名優秀模範農民接受表揚；縣府農業處長羅文龍說，花蓮農民約占全縣五分之一人口，有機農業種植面積高達1400公頃，暫居全國之冠，除感謝獲獎農友對縣內農業的貢獻及付出，縣府目前積極拓展海外直航，吸引更多外國遊客前來花蓮，打通產銷通路。

(中時)