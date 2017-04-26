台東玄武堂炮炸寒單爺，28日前進青島市

台東玄武堂炮炸寒單爺，將於28日參加青島媽祖文化節活動。（莊哲權攝）

前進山東．震撼青島！台東玄武堂炮炸寒單爺獲邀，將於28日赴大陸參加首屆「青島市媽祖文化節」活動，有12名肉身寒單同行，堂主李建智說，希望把「肉身寒單爺」無畏無懼的生命力帶給對岸朋友，也將「東寒單」的震撼，推向國際舞台。

台東縣議員、玄武堂堂主李建智表示，炮炸寒單爺去年開始，連續兩年受邀到「大甲鎮瀾宮」參加大甲媽祖出巡，「青島市媽祖文化聯誼會」會長趙起良在迎媽祖現場感受到炸寒單的驚人魅力，特別邀請前往參加首屆「青島市媽祖文化節」活動。

李建智說，青島市媽祖文化節從4月28日至5月4日，玄武堂出動扛轎班、炮手、肉身寒單共90人赴青島市，其中寒單爺12位，並在湖南省訂製了600封鞭炮，預計炸2至3場，現場觀眾保守估計有5萬人以上。

他說，玄武堂炮炸寒單爺曾在2006年到福建泉州進行兩岸交流，暌違11年再次登陸，他要求團隊一定要用最高標準來呈現，每一個環節都不能馬虎，讓「東寒單」的名氣邁向國際舞台，成為台灣、台東之光。

(中時)