登革熱高峰將起 屏東大學捐防蚊產品給原鄉學校
屏東大學一年來持續贈送應用化學系研發製作的防蚊產品，給縣內偏鄉小學及社福團體，炎熱夏天來臨，將進入登革熱高峰期，26日校方再度捐出檸檬尤加利精油芳香噴霧等防蚊產品，給縣內30所原住民小學，讓學生不再被叮而感染登革熱。
屏東大學校長古源光說，前年蘇迪勒颱風來襲，屏東大學校園中一株近50年的檸檬桉樹倒了，若作廢木丟棄十分可惜，應用化學系師生因此將樹葉萃取製成天然防蚊劑，效果非常好。系上也陸續製作產品，贈送給鄰近社區學校敦親睦鄰。
昨日屏大再度捐贈芳香噴霧、補充液、驅蚊磚等，給縣內30所原住民小學，由各校校長代收。春日鄉力里國小校長吳蔚銘說，學校因為近山蚊蟲多，前年社區還傳出登革熱疫情，只能以電蚊拍或紗網防護，但效果不好，感謝屏東大學捐贈防蚊產品。
春日國小主任林志仙說，學校有67名學生，幾乎都參加課後照顧或夜光小天使，在學校均待到天黑。而日夜交替約4、5點時，蚊蟲特別多，小朋友常被叮到唉唉叫，有了防蚊液產品後應可改善許多。
系主任張雯惠說，系上研發的噴霧，以檸檬、尤加利、茶樹、迷迭香、香茅等數種精油，加上食用酒精、甘油及純水製成，無塑化劑、定香劑、香精等成份。產品對於埃及斑蚊及熱帶家蚊，忌避效果極佳均超過75%。
(中時)
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