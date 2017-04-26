登革熱高峰將起 屏東大學捐防蚊產品給原鄉學校

夏天將至，屏東大學捐出檸檬尤加利精油芳香噴霧等防蚊產品，給縣內30所原住民小學，讓學生不再被叮感染登革熱。（潘建志攝）

夏天將至，屏東大學捐出檸檬尤加利精油芳香噴霧等防蚊產品，給縣內30所原住民小學，由校長古源光（右）代表捐贈給教育處長王慧蘭。（潘建志攝）

屏東大學一年來持續贈送應用化學系研發製作的防蚊產品，給縣內偏鄉小學及社福團體，炎熱夏天來臨，將進入登革熱高峰期，26日校方再度捐出檸檬尤加利精油芳香噴霧等防蚊產品，給縣內30所原住民小學，讓學生不再被叮而感染登革熱。

屏東大學校長古源光說，前年蘇迪勒颱風來襲，屏東大學校園中一株近50年的檸檬桉樹倒了，若作廢木丟棄十分可惜，應用化學系師生因此將樹葉萃取製成天然防蚊劑，效果非常好。系上也陸續製作產品，贈送給鄰近社區學校敦親睦鄰。

昨日屏大再度捐贈芳香噴霧、補充液、驅蚊磚等，給縣內30所原住民小學，由各校校長代收。春日鄉力里國小校長吳蔚銘說，學校因為近山蚊蟲多，前年社區還傳出登革熱疫情，只能以電蚊拍或紗網防護，但效果不好，感謝屏東大學捐贈防蚊產品。

春日國小主任林志仙說，學校有67名學生，幾乎都參加課後照顧或夜光小天使，在學校均待到天黑。而日夜交替約4、5點時，蚊蟲特別多，小朋友常被叮到唉唉叫，有了防蚊液產品後應可改善許多。

系主任張雯惠說，系上研發的噴霧，以檸檬、尤加利、茶樹、迷迭香、香茅等數種精油，加上食用酒精、甘油及純水製成，無塑化劑、定香劑、香精等成份。產品對於埃及斑蚊及熱帶家蚊，忌避效果極佳均超過75%。

(中時)