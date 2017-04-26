台灣勞工過勞意識低 醫師提醒可透過醫學身心評估

成大醫院職業及環境醫學部醫師藍凡耘提到台灣勞工對過勞的意識不夠高，過勞認定的比例還不到日本的一半。（程炳璋攝）

成大醫院「職業傷病防治中心」提供南台灣勞工辦理職業傷病診治服務，發現台灣勞工們的過勞意識低，很多勞工即使過勞，也未前往醫院認定，成大醫院26日提醒勞工們可透過專業醫療單位的身心評估認定，獲得補償或賠償的權益。

蝶戀花遊覽車翻車事件喚起社會對「過勞」的重視，台灣勞工月平均工時較日本多出約20小時，過勞認定個案比例卻不到日本的一半，顯示台灣實際個案認定有被低估情形。

成大醫院職業及環境醫學部醫師藍凡耘表示，醫療上的職災認定分為職業傷害與職業病兩大項，過勞屬於職業病中的社會心理性因素，常見過勞的社會行業為職業駕駛、醫護、保全人員及責任制職業者。

「長時間工作造成『疲勞』，之後引發心血管疾病叫作『過勞』」，藍凡耘表示「過勞」要件要有生病的事實，台灣醫療界以「腦血管、心臟疾病」兩項作為過勞認定目標。

患者因為工作量引起腦血管或心臟疾病，加上前半年的加班時間來計算，身處異常環境如經常進出冷凍廠、工作上發生的特別壓力事件如目睹工廠爆炸都是醫師用來對過勞的身心評估。

藍凡耘指出，最難認定的就是責任制工作勞工的工時，他曾為了取得患者的真正工時，跑去調閱患者上下班時必經路口的監視器來佐證。

藍凡耘根據《科學報導》最新發表文章，台灣勞工每月工時比日本多出20小時，過勞認定個案比例卻僅有日本的42%，還不到一半，推測多勞工即使過勞，也沒去醫院作認定，呼籲勞工們勿犧牲這部分權益。

(中時)