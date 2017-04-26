尖石鄉又見禿頭山 地主嘴硬：我是警友會站長

新竹檢警今天前往尖石鄉義興村馬胎部落1處山頭會勘，發現原先翠綠山頭變成黃土一片，有違反水土保持法等疑慮。（莊旻靜攝）

新竹檢警今天前往尖石鄉義興村馬胎部落1處山頭會勘，發現原先翠綠山頭變成黃土一片，有違反水土保持法等疑慮。（莊旻靜攝）

又有山頭「禿頭」？尖石鄉梅花村日前1處山頭日前被發現遭到夷平，未料在義興村也發生類似狀況，新竹地檢署檢察官許大偉今天（26日）與橫山警分局、原民處、農業處、環保局等單位，共同上山會勘，發現原先翠綠山頭變成黃土平台，有違反水土保持法、山坡地保育利用條例的嫌疑，檢警將深入調查。

檢警表示，當地民眾檢舉位在義興村馬胎部落上方稜線的土地，有大型重機具進入開挖，原先充滿綠樹，如今卻只剩黃土。檢警到場時，林姓地主還說，「我是警友會站長」，也說有幹部會到場玩，現場氣氛一度尷尬，後來才發現該地主是其他分局警友站的前站長。

檢警昨上山時，還發現有大貨車載挖土機往山中開，今天會勘初步發現，現場有3大片遭整平的土地，面積約有1.8公頃，林姓地主在檢警追問下，先說是要造林所以整地，又改口說原本要蓋露營區，卻又擔心沒生意，所以將種菜，說詞反覆。

不過由於開挖面積大，有違反水土保持法、山坡地保育利用條例等嫌疑，且林姓地主非原住民，卻在原住民保留地上開發，疑點重重，檢警將再深入調查，釐清相關問題。

(中時)