反年改團體要求與小英對話 府：已聽過各界意見

反年改團體要求與蔡英文總統對話，總統府表示，總統作為國家領導人，對於年改議題也召開國是會議，聽取很多代表的廣泛討論，並形成共識，這是很完整的程序，應該尊重過去依程序累積的過程，對不同意見府方表示尊重，但既然各種版本已在國會審查，希望一切依程序來推動。

總統府發言人林鶴明表示，從年初年金改革國是會議以及各種會議，各種廣泛和多元的意見都有參與討論，不同團體意見表達，也可以依照人民陳情請願制度按規定來辦理。

他說，總統作為國家領導人，對於年改議題也召開國是會議，聽取很多代表的廣泛討論，這些會議也形成一定的共識，這是很完整的程序，應該尊重。

林鶴明表示，針對年改法案，行政、司法部門和在野黨也都提出各種版本，現在終於走到立法院審查這個階段，國會也很努力審查，包括在野黨要求公聽會也有進行，國會作為民意最高殿堂，也會有很多意見參與討論，希望未來能依照程序由國會來推動。

(工商)