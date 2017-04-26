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火金姑平溪山林放閃 「舞螢」作伙來欣賞

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火金姑平溪山林放閃 「舞螢」作伙來欣賞
火金姑在夜空中放閃。(平溪區公所提供)
火金姑平溪山林放閃 「舞螢」作伙來欣賞
平溪菁桐近日出現螢光點點景象，吸引不少旅客慕名前往。(平溪區公所提供)
火金姑平溪山林放閃 「舞螢」作伙來欣賞
平溪山林近日出現成群飛舞的螢火蟲。(平溪區公所提供)

時節即將進入5月，令人期待的螢火蟲季節也將至，其中被蓊鬱山林環抱的平溪，也成為了蘊育螢火蟲的絕佳秘境之一，近日隨著天色漸暗，山林間呈現綠光點點、環繞著叢林飛舞，非常值得來一探究竟。

新北市平溪區公所延續前兩年活動，將於5月6、7日周末兩天舉辦「2017賞螢IN平溪─2017賞螢一起」免費賞螢導覽活動，除老街專業導覽與夜訪「火金姑」生態外，還結合賞螢集章小旅行蓋章拿好禮，只要活動期間集滿平溪區內4大特色景點，再來參加晚上賞螢導覽活動，即可兌換在地平溪小禮物。

平溪區長陳聖聰表示，目前螢況有陸續增加的跡象，預期在活動當周螢況應會不錯，歡迎周末白天先來平溪走走，參訪具歷史意義的平溪景點，晚上再參加賞螢，瞭解平溪豐富的生態。

賞螢達人陳燦榮老師提醒，賞螢時民眾難免興奮，但請不要隨意捕捉螢火蟲、不要任意破壞棲地，使用手電筒時請記得包覆紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的影響，一起來趟友善的平溪生態賞螢之旅。

免費賞螢導覽活動自4月26日起開放網路報名，活動相關訊息刊載於平溪區公所官網之「最新消息」，名額有限，請盡早報名以免向隅。

(中時)

關鍵字：螢火蟲賞螢IN平溪賞螢一起
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