頻失言傷害311災民 日復興相今村雅弘下台

日本復興大臣今村雅弘失言連連，他稱「311東日本大地震還好發生在東北」，又說「福島核災自主避難災民返鄉是自我的責任。」遭到媒體痛批，也使他於26日引咎辭職。日本首相安倍晉三已任命由前環境副大臣吉野正芳接任復興相。

70歲的今村25日在東京自民黨內二階派派閥聚會上演講，提及311東日本大震災時表示：「還好是發生在東北，要是靠近首都圈的話，會有更大的受害」。安倍隨後在致詞時道歉說:「那是傷害東北人們之極不適當的發言。身為首相，我首先向大家致歉。」

今村本月4日還針對因擔心福島核災而主動到外縣市避難的福島災民之返鄉問題說：「那是其本身的責任」，事後因引起災民們的反彈，他也立即撤回發言並謝罪。

今村26日一早便向安倍請辭並獲准，安倍隨即任命68歲的吉野正芳接任。今村面對媒體表示，「給東北的人們添了很大的麻煩，造成了傷害，由衷地表示道歉。」至於在野黨要求他辭去議員之事，他否認會辭去議員職務。

今村的失言也引起在野黨追究安倍的任命責任，安倍26日在官邸向媒體表示，「任命責任在於身為首相的我」、「再一次向災區的人們深表歉意，重建是安倍內閣最重要課題。」他強調，「願意努力實現所提出的政策，並拿出成果挽回國民的信任。」

第2次安倍內閣2012年12月上台後，今村是第5位辭職的閣僚，也是去年8月安倍第3次內閣改組後首位辭職的閣僚。

68歲的新復興大臣吉野是福島縣磐城市出身、當選過6屆的眾議員，曾任環境副大臣、眾議院震災復興特別委員長等職。吉野26日上午完成在皇宮的認證儀式後正式就任，他向媒體表示：「深感責任重大。」

(中時)