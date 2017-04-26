打破54年慣例內政部長不主祭 鄭成功祖廟：政府挑起族群對立

鄭成功祖廟主委鄭育懋（左1）與幹部討論鄭成功遭汙名化一事，今年將擴大舉辦春祭宣揚鄭成功的開台功績。（程炳璋攝）

拓印在延平郡王祠大門右側的碑文，還寫著改由內政部長主持以示隆重，現在看來卻諷刺。（程炳璋攝）

連續54年由內政部長擔任主祭的台南延平郡王祠鄭成功春祭，今年宣布中斷，鄭成功祖廟26日批評政府帶頭挑撥漢人與原住民的情感，29日將擴大舉辦春祭，首次聚集9家與鄭成功有關聯的廟宇，以廟會踩街方式舉辦活動。

台南鄭成功祭典分春、秋兩祭，春祭定在4月29日在延平郡王祠舉辦，紀念鄭成功登陸台灣，往年活動只在祭典後即結束，鄭成功祖廟主委鄭育懋稱，日前擲筊獲神明指示要擴大舉辦，委員們還一頭霧水，沒想到祭典前夕傳來行政院消息，決定取消內政部長主祭慣例，令大家感到不滿。

進入延平郡王祠大門右側牆上，還刻著一段台灣省政府1963年發布奉行政院號令的碑文，碑上刻著「今後改由內政部長主持（祭典）以示隆重」，鄭成功祖廟委員會無奈的說，現在看來格外諷刺。

針對鄭成功被指為殖民侵略者，甚至殺害原住民，鄭成功祖廟委員會感到不服，主委鄭育懋解釋台灣當時的殖民者是荷蘭人，鄭成功是趕走荷蘭人，怎可反被視為殖民者。

鄭成功被汙名化一事已不只是鄭成功後代不滿，全台各縣市有300餘家奉祀開台聖王的廟宇，也都感到激憤，大家認為中央政府不願派官員主祭沒關係，但公開宣布以原住民被鄭成功迫害作為理由，是挑撥族群間的情感。

鄭成功祖廟決定29日擴大舉辦「台南迓成功」春祭活動，除了往年在延平郡王祠舉辦祭典，首度聯合9間與鄭成功有關聯的廟宇進行踩街遊行。

中西區台灣首廟天壇罕見打造一部花車，在遊行隊伍中殿後出發，並有全台各地鄭成功宗親會代表團一同參加，除了紀念鄭成功登台356周年，同時藉遶境宣傳鄭成功開台的貢獻。

(中時)