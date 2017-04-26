比一比！陸國產航母、遼寧艦 有這三大不同

中國大陸第一艘自製航母在今日上午舉行下水儀式。（圖／美聯社）

陸首艘自製航母001A今（26）在中國船舶重工集團公司大連造船廠正式舉行了下水儀式，陸官媒《新華社》預估，001A到2020年才能正式服役。就外觀、噸位、起降方式而言，001A皆與遼寧艦相差不遠，究竟001A與改造自前蘇聯航母瓦良格號的遼寧艦不同處在哪？

據《東方網》報導，雖001A與遼寧艦有許多相仿處，但在艦島、艦體結構及諸多細節上與遼寧艦相差甚遠，001A帶有濃烈「中國特色」，除了基本設計外，001A的航母動力系統、鋼板皆由陸自製自造，可說是100%的中國艦。

自製航母001A、遼寧艦的最大不同點有三，一是「艦島變小、結構優化」，001A艦島比遼寧艦小，可以發揮強大的指揮能力，而001A艦島多了四個矩形結構，便於安裝四面主動相控陣雷達，可涵蓋360度搜索扇區，比遼寧艦高明不少。此外，001A的346A型雷達，性能也遠超過遼寧艦的346雷達。

二是「航母甲板變大」，根據衛星圖片對比，可發現001A比遼寧艦甲板寬大、合理，升降機也重新調整布局，使艦載機的著陸條件更佳，而艦島變小，艦島前方增加一個艦載機的停泊位，艦載機調出效率也大幅提升。

三是「機庫優化變大」，001A航母移除導彈發射並重新調整結構，將其變成艦載機機庫，據保守估計，001A的航母機庫面機比起遼寧艦，整整增加10%左右。

(中時電子報)