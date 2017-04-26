新突破！膠袋成「人造子宮」養活羔羊 有望可助早產兒
美國醫療機構近日在體外孕育生命的研究上有了新突破，他們可以透過生化膠袋代替子宮，並透過裝置傳送胎兒所需的營養，來讓胎兒順利在體外生長，目前這項技術被運用在羔羊身上，該機構已經成功養大了6個隻小羔羊，未來希望可以在這項「人造子宮」的技術成熟後，運用在人類身上，幫助早產嬰兒增加生存的機會。
美國費城兒童醫院的外科醫師佛雷克（Alan Flake）近日在《自然通訊》(Nature Communications)期刊上，發表了這項成果，他們用生化膠袋中裝滿電解液體來取代羊膜液，然後裝置將血液和氧氣透過類似羔羊的臍帶的管子輸入養分給胎兒，實驗中心用了6隻早產的羔羊來實驗，讓牠們在袋中生長一個月，結果羔羊們都順生長，漸漸長出羊毛及神經和器官系統也逐漸完善，胎兒也都能正常呼吸和吞嚥。
而這項技術未來期待能運用在人類身上來幫助早產兒，據統計美國一年有超過3萬個胎兒嚴重早產，這些嬰兒的肺部還不能呼吸，所以存活的機率相當低，死亡率更高達七成，而且早產兒即使克服了這項問題，還可能要面臨終生殘疾。
負責這項實驗的佛雷克醫生也表示，這個技術可望在未來3到5年試驗於人類早產兒上，期望這個人造子宮可以成為「嬰兒連接母親子宮與外面世界的橋樑」。不過也道德專家認為這項技術仍然許多爭議，像是母親可能會選擇刻意墮胎，之後再利用人造子宮養育嬰兒。
(中時電子報)
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