貨車撞擊路標桿 1死1命危

埔里鎮發生死亡車禍，貨車撞擊路標桿翻覆。（民眾提供）

埔里鎮發生死亡車禍，貨車撞擊路標桿翻覆，波及一名自行車騎士，路上遺留大量血跡。（民眾提供）

埔里鎮發生死亡車禍，貨車撞擊路標桿翻覆，撞擊力道相當強，路標桿整個折斷。（民眾提供）

埔里鎮發生死亡車禍，貨車撞擊路標桿翻覆，駕駛卡在座位上血肉模糊。（民眾提供）

南投縣埔里鎮國6高架橋下的中正路，鄰近淨水廠附近，今日下午4時許發生死亡車禍，一部物流公司的貨運車失控撞路標指示牌後翻覆，駕駛夾在駕駛座，翻覆車斗壓毀一輛自行車，路上也躺了一個人，消防救護人員抵達時，兩人都已無生命徵象，送埔里榮民醫院急救，確定1死1命危，車禍原因、死傷者身分仍有待警方調查。

(中時)