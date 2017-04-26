國是會議不歡而散 楊雲驊：瞿海源批林鈺雄態度傲慢

司改國是會議第三組今日再度上演激動場面，籌委會委員、政治大學教授楊雲驊在會議尾聲，主動提及4月17日舉行的籌委會內容，卻遭召集人瞿海源制止，進而拍桌宣布散會，楊爆瞿海源在籌委會中批評退出的林鈺雄態度傲慢，會議不歡而散。

楊雲驊表示，籌委會本月17日在總統府開了3個鐘頭會議，談及死刑存廢等問題，事後許多委員都會關心談了什麼；瞿海源卻出聲制止，表示當天屬於談話會，內容不得對外公開。

楊雲驊反擊，當天並沒有表決，議事規則也沒規定不能公開，口口聲聲說司改要透明公開，3個鐘頭談了很多種議題，包括司改委員去司法機關去遊說不要掙扎、抵抗，包括司改委員倫理問題，有些司改委員在電視上、報紙上亂放話。

瞿海源則要楊雲驊不要再說，只總統指示、大家約定是閉門會議，隨後拍桌宣布散會。

楊雲驊則欲罷不能，爆料瞿海源會中還提到林鈺雄態度傲慢，會議則在言詞交鋒中尷尬結束。

(中時)