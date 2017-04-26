又被爆密會小三？ 佟麗婭腥夫怒回應

陳思誠和佟麗婭結婚3年，今年1月被拍到疑似出軌。（圖／取自微博）

陳思誠又被爆在美幽會小三，該女被指疑似是張璇，但雙方都否認。（圖／取自微博）

陳思誠微博全文。（圖／取自陳思誠微博）

大陸男星陳思誠2014年和演員佟麗婭結婚，婚後育有一女朵朵，未料今年1月男方被拍到帶2女開房，陷入出軌疑雲，佟麗婭事後則在朋友圈發文「重新開始」，被瘋傳婚姻可能破局。而近日陳思誠又被爆在美國和2名女性吃飯，其中一人疑似是曾和他傳過緋聞的小三，再度造成熱議。

據大陸《名偵探趙五兒》報導，有網友爆料陳思誠近日現身美國洛杉磯某家餐廳，和其中一名女性更親暱互稱彼此「寶寶」，而該女似乎是3年前曾和他傳出緋聞的女星張璇。雖然陳思誠的確到過該家餐廳吃飯，但有人幫忙澄清他只是去勘查新片的拍攝場景，並猜測張璇可能就是新片的女主角。

消息傳出後，張璇今凌晨就否認該女是她，而陳思誠早上也於微博發文說明，怒批現在新聞門檻變低，網友隨便說的話都能變新聞，「沒錯，公眾人物就要被大眾消費娛樂這無可厚非，但前提是，我們也是人，也有最基本的尊嚴和底線。我不在意一些誤解，但請別影響傷害我的家人​」，並稱自己只是個希望用作品說話的普通人，強調他確實在為電影《唐人街探案2》勘景，反駁幽會小三一說。

(中時電子報)