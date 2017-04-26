又被爆密會小三？ 佟麗婭腥夫怒回應
大陸男星陳思誠2014年和演員佟麗婭結婚，婚後育有一女朵朵，未料今年1月男方被拍到帶2女開房，陷入出軌疑雲，佟麗婭事後則在朋友圈發文「重新開始」，被瘋傳婚姻可能破局。而近日陳思誠又被爆在美國和2名女性吃飯，其中一人疑似是曾和他傳過緋聞的小三，再度造成熱議。
據大陸《名偵探趙五兒》報導，有網友爆料陳思誠近日現身美國洛杉磯某家餐廳，和其中一名女性更親暱互稱彼此「寶寶」，而該女似乎是3年前曾和他傳出緋聞的女星張璇。雖然陳思誠的確到過該家餐廳吃飯，但有人幫忙澄清他只是去勘查新片的拍攝場景，並猜測張璇可能就是新片的女主角。
消息傳出後，張璇今凌晨就否認該女是她，而陳思誠早上也於微博發文說明，怒批現在新聞門檻變低，網友隨便說的話都能變新聞，「沒錯，公眾人物就要被大眾消費娛樂這無可厚非，但前提是，我們也是人，也有最基本的尊嚴和底線。我不在意一些誤解，但請別影響傷害我的家人」，並稱自己只是個希望用作品說話的普通人，強調他確實在為電影《唐人街探案2》勘景，反駁幽會小三一說。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。