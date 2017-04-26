吉安市民活動中心綠屋頂  孩童水泥叢林中的小農夢

吉安里長謝永昌帶領周邊學校孩童，在吉安市民活動中心綠屋頂，認識餐桌上常見的作物。(新北市民政局提供)

吉安里長謝永昌特地挑選種植的「北瓜」，不少學童都沒有見過，嘖嘖稱奇。(新北市民政局提供)

瑞芳區吉安市民活動中心設置綠屋頂，種植冬瓜、小白菜、番茄等作物，栽種方式使用無農藥、化肥的有機農法，收成後的作物也是吉安里老人共餐與幼兒園的安全食材，從播種到收成更有里內學童全程參與，讓在水泥叢林中成長的孩子一圓小農夢想。

「里長伯伯，我也要像農夫一樣有自己的菜園!」吉安里長謝永昌回憶，當初就是這句話讓他有了在活動中心設置小菜圃的構想，為了讓這些在都市叢林中成長的小孩有電玩之外的休閒娛樂，同時體驗收穫的成就感，因此綠屋頂中的部分作物是開放附近學校的學童照顧，也意外讓活動中心成為小朋友的小農基地。

「我種的番茄特別受歡迎，每天都有好多昆蟲要吃!」就讀吉慶國小的連品柔說，因為沒有使用農藥，所以每天都可以在菜園看到很多不同的小昆蟲，像是白粉蝶、紅腳仙及瓢蟲，而且收成後看到阿公阿嬤吃到自己種下的蔬菜水果，內心還會有滿滿的幸福跟成就感。

瑞芳區長陳奇正表示，在市府的協助下，公所與里長合力在東和、爪峰與吉安市民活動中心設置三處綠屋頂，由里長帶領志工與里民共同維護，除了提供活動中心老人共餐及公托幼兒園補充食材，綠屋頂也成為附近學校的教學場地，讓小朋友能夠直接接觸這些食材原貌。

民政局地方自治科長陳耀川說，近年市府鼓勵市民活動中心設置綠屋頂，除了建物表面溫度可以降低10度以上，室內溫度也可降低3到5度，目前瑞芳區的3處綠屋頂總面積超過150坪，在夏季用電高峰可以節省超過1萬度電，全年更可吸收1.7公噸二氧化碳， 不僅兼顧美觀也成功節能。

(中時)