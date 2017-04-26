教師甄試加重英語能力 台南教育局官員卻也「菜英文」

台南市教育局國小教師甄選英語能力加重計分引發爭議，市議員蔡育輝質詢時，當場測試教育局官員的英語能力。（洪榮志攝）

台南市教育局國小教師甄選英語能力加重計分，今天也在台南市議會引發爭議。台南市議員蔡育輝更當場測試教育局官員的英語能力，沒想到被選中者全都無法使用英語表達；蔡育輝認為，教育局的長官都不會說英語，怎能高標要求體育、美術老師全程英語教學？

蔡育輝為了解教育局官員的英語程度，特別準備3道題目，包括：一、介紹府城古都旅遊景點；二、說明為何教體育、音樂、美術、公民道德等老師要用英語教學；三、介紹國父跟八田與一有何不同？當場要求被選到的官員，在5分鐘之內以英語回答上述任何一道題目。

第1位被選到的官員是人事主任譚光哲，蔡育輝請他回答能不能以英語介紹？譚搖頭；接著蔡育輝又選第2位官員，結果教育局長陳修平中選，蔡要求她以英語介紹國父和八田與一的不同，只見陳臉色凝重不發一語，蔡又退一步要求3個題目任選，結果陳仍沒開口；蔡育輝問道，局長不會，那副局長呢？結果也沒答腔。

蔡育輝不死心，又點名副局長陳献明、主任祕書蔣銘娟、課程發展科科長林義順等3人，任選一題以英文說明，但大家也全都啞口無言。

蔡育輝認為，主管老師的教育局官員都無法說英語，怎能要求參與甄選體育、美術等專業的老師英語能力要很好呢？

市議員王家貞也說，這不是為了必要性，而是為了英語而英語；甄試簡章說會英語可以加分，不會英語則不扣分，教育局何苦這麼做？專業才應是考試的主題不是嗎？

王家貞強調，不會英語也不影響專業，如今揚名國際的體育專才們，都是專業能力搭配環境壓力非學不可；如果按照教育局的邏輯，台南市是不是教師專業人才甄試時，也要將原住民語列入參考？要求專業人才說英語是不是刁難？以此作為教師甄試項目真的很荒謬。

林美燕指出，台南市的全英教學是從小二開始，1星期也只有1小時，可見專業人才進入校園，英語教學根本就沒這急迫性。如果台南市真的這麼重視第二官方語美語，當初教育局為何要廢掉崇明國中的美語雙語班？

(中時)