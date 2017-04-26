帶槍逛西門町 警盤查原來是玩具槍

許男表示這把是玩具槍，他只是覺得好玩而已。（陳鴻偉翻攝）

52歲許姓男子，今天中午前往西門町旁的西本願寺涼亭送閒晃，接著拿出1把黑色手槍把玩，嚇壞經過民眾，萬華警方獲報後前往現場，許一臉無辜，表示槍是從龍山寺附近的跳蚤市場買來的，警方查驗後發現並無火藥和殺傷力，告誡他此舉容易引發誤會和恐慌，許男聽後頻頻點頭，警方紀錄他的年籍及臨檢資料後讓他離去。

(中時)