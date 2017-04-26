2017屏東舞夏藝術節 特邀舞鈴劇場演出

「舞鈴劇場」精彩演出。(林和生攝)

「舞鈴劇場」精彩演出。(林和生攝)

屏東縣政府特別安排「2017屏東舞夏藝術節」系列活動，預告將嗨翻舞夏。(林和生攝)

5月5日舞蹈節即將到來，屏東縣政府特別安排「2017屏東舞夏藝術節」系列活動，屏東縣長潘孟安表示，5月至8月的系列活動，邀請本地與外地傑出舞團展演，為屏東舞蹈藝術紮下穩健根基。

今年520特別邀請舞鈴劇場演出，他們將扯鈴轉化成結合聲光多媒體、國際巡演的藝術大秀，讓在地團隊有交流觀摩的機會；另外為了鼓勵屏東孩子放下手機電腦，促進親子感情，暑假也有第三屆的群童亂舞PK賽，即日起開始報名，歡迎大家一起「HIGH FIVE舞鈴劇場」！

「舞鈴劇場」成立於1986年，以扯鈴藝術為主軸，融合音樂、舞蹈、新馬戲、多媒體、燈光及視覺整合等，被稱為臺灣版的太陽馬戲團，在世界各地已演出近1000場，結合視覺與聽覺，透過人、鈴、線、音樂及圖騰交織而成的協奏曲，帶領觀眾發現充滿想像的美麗新世界。

(中時)