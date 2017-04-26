產官學觀光論壇 苗縣取經推廣國際行銷
配合政府推動浪漫台3線計畫，苗栗縣政府與育達科技大學26日舉辦台灣觀光大未來趨勢論壇，邀請交通部觀光局、客委會與觀光、在地文創業者，透過產官學多元觀點交流意見，副縣長鄧桂菊希望透過論壇，為苗栗推廣觀光發展找出新亮點。
行政院3月間舉行台3線客庄浪漫大道治理平台會議，推動結合中央11個相關部會與橫跨4縣市的國家級觀光計畫，希望再次提升台灣觀光產業競爭力，縣府與育達科大舉辦論壇，將做為推動浪漫台3線計畫參考。
浪漫台3線預計將帶來282億商機，對於觀光業者與在地文創業者來說，年輕人才無縫接軌是關鍵。除了觀光休閒人才，語言、餐飲、行銷與流通人才，甚至資訊管理與健康照護人才都有需求。
育達科大校長陳建勝表示，校方與勞動部、縣府合作幸福苗栗三部曲計畫，結合社區協會、產業同業公會與休閒產業協會，規畫出多元主題，就讓育達不同系所師生能發揮所長，將學術與年輕人才資源成功轉換成地方觀光資產。
副縣長鄧桂菊指出，縣府重視苗栗縣觀光發展，去年輔導三義、南庄取得義大利國際慢城認證，浪漫台3線精華地區在苗栗縣境內，希望透過論壇為返鄉朋友與產業找出未來發展方向。
觀光局副局長劉喜臨表示，台灣觀光人口已達千萬，但仍有許多觀光潛力待開發，未來將串起浪漫台3線沿途的客家文化、桐花等，打造一條特殊的觀光軸線，提供國際觀光客深度體驗客家庄之美。
(中時)
關鍵字：育達科技大學、台灣觀光大未來趨勢論壇
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