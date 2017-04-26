日本航空自衛隊 也加入卡爾文森號聯合軍演

航空自衛隊26日宣布，26日下午派出2架戰鬥機與美國海軍的核子動力航空母艦「卡爾文森號」的艦載戰鬥機，在沖繩東方海域實施聯合軍演。海上自衛隊的兩艘護衛艦「五月雨」(Samidare)和「足柄」(Ashigara)也加入演練。

航空自衛隊位於那霸市的第9航空團的2架F15戰鬥機，以及卡爾文森號的2架FA18艦載戰鬥攻擊機都參加了此次的演練。

計畫中的軍演是要邊編隊邊進行飛行訓練，護衛艦和卡爾文森號也要彼此確認通信方式。海上自衛隊的護衛艦和卡爾文森號演習完後向日本海移動。

卡爾文森號與海上自衛隊的護衛艦已在進行演習，空自加入演習更加深了自衛隊和美軍的合作。這一連串軍演的目的是為了牽制北韓核試和發射彈道飛彈等更進一步的挑釁行為。

(中時)