日本航空自衛隊 也加入卡爾文森號聯合軍演
航空自衛隊26日宣布，26日下午派出2架戰鬥機與美國海軍的核子動力航空母艦「卡爾文森號」的艦載戰鬥機，在沖繩東方海域實施聯合軍演。海上自衛隊的兩艘護衛艦「五月雨」(Samidare)和「足柄」(Ashigara)也加入演練。
航空自衛隊位於那霸市的第9航空團的2架F15戰鬥機，以及卡爾文森號的2架FA18艦載戰鬥攻擊機都參加了此次的演練。
計畫中的軍演是要邊編隊邊進行飛行訓練，護衛艦和卡爾文森號也要彼此確認通信方式。海上自衛隊的護衛艦和卡爾文森號演習完後向日本海移動。
卡爾文森號與海上自衛隊的護衛艦已在進行演習，空自加入演習更加深了自衛隊和美軍的合作。這一連串軍演的目的是為了牽制北韓核試和發射彈道飛彈等更進一步的挑釁行為。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。