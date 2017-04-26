馬來西亞雪蘭莪州州務大臣率團來訪 台南商機逾5億
近年來致力發展綠能光電、精密機械、智慧運輸及生技等產業的馬來西亞雪蘭莪州，近期與台南市交流密切，除簽署合作備忘錄，也合辦商機媒合會，今天更在市長賴清德陪同下前往南部科學園區參訪，了解台南廠商放眼穆斯林市場，推動生技產品符合清真認證規範的歷程；同時也顯示台南市以具體行動支持政府推動新南向政策的決心。
雪蘭莪州州務大臣拿督斯里阿茲敏阿里率領該州首席行政議員拿督鄧章欽先生、州政府官員、貿易投資機構、清真認證機構以及電商業者等一行共35人到訪台南市，賴清德特別選擇在臺灣先進科技產業重鎮的南部科學園區接見訪賓，南科管理局長林威呈也率領員工歡迎。
賴清德指出，蔡英文總統當選後發表新南向政策，台南市政府是全台第一個地方政府前往新南向國家的城市，市府與台南市12所大學一起前往後，此次州長回應台南市政府邀請回訪台南，並締造2項成果：一是雪蘭莪州清真認證的機構跟台南大學簽訂合作備忘錄，未來雪蘭莪清真認證的機構會協助台南市進一步進行清真認證，包括餐廳、旅館、食品各方面，方便台南市的食品可以銷往馬來西亞、或其他回教世界國家。二是經由今天洽談會的結果，台南市與雪蘭莪州的商機已經達到5億多元，未來更會持續發展。
(中時)
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