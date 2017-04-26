藍鯨主場好康多 打卡送叭噗還推球員卡
第4屆木蘭女足聯賽在台中豐原體育場揭開序幕，過去經營主場最有成效的台中藍鯨，這次也持續加碼，除了維持「打卡送叭噗」的好康，還由沙鹿北勢國中的小女生組成「藍鯨EO」啦啦隊，並且首次推出球員卡販售，為木蘭聯賽創舉。
「我們覺得替選手製作球員卡，是宣傳她們很重要的方式，」台中藍鯨公關負責人陳緯樺說：「經過我們活動持續辦下來，選手也比較有自信了！剛開始要找她們拍一些宣傳活動照，她們都很害羞。」
台中藍鯨背後沒有單一企業的大筆資金挹注，走的就是結合地方、小額贊助的經營路線，包括地方公司行號、民意代表、學校、地方足協，共有16個贊助單位一起支持這支在地女足隊，於主場比賽共襄盛舉。
「我們今年還有辦摸彩，因為贊助商提供的小禮物實在太多了，」陳緯樺表示，藍鯨的經營模式，就是參考日本J聯盟，「要說是直接copy也可以，因為鄰近國家就是他們的模式最成功。J聯盟現場最醒目的就是旗幟，藍鯨也用『最多旗幟』來營造氣勢！」
陳緯樺在比賽中戴上爆炸頭假髮，於看台帶領觀眾一起替藍鯨加油，一開始採取國人比較熟悉、類似棒球賽的喊聲方式，後來也帶入一些歌曲，「歌曲部分還在嘗試，不過慢慢來，我們的重點是小朋友，如果他們在現場覺得很好玩，以後就會是藍鯨的球迷，甚至喜歡踢球變成球員。」陳緯樺說。
(中時電子報)
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