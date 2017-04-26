埔里覺靈寺慶建寺百周年 擲筊搏轎車

南投埔里鎮廣成里覺靈寺為慶祝建寺百周年，定27日起至30日舉辦擲杯筊搏轎車活動，27-29為初賽，30日決賽，歡迎有興趣民眾前往報名、試運氣、得大獎。獎品除轎車並有機車、電視、電冰箱及腳踏車多項大獎。

(中時)