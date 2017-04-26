台南市美術館風波未平 林曼麗請辭董事

林曼麗今請辭台南市美術館（南美館）董事一職。在聲明中提到南美館已完成籌備期階段性任務，因教務公務繁忙，4月25日向南美館主管機關台南市文化局遞送董事辭職書，正式辭去該館董事一職。同時表達3點聲明:1. 美術館本屬社會公器，行政法人美術館更需政府與全民的監督與參與；唯有透過公開透明的機制，建立良善嚴謹的董事與館長選任制度，才能取得正當性和公正性，並獲得社會大眾的認同與支持，此乃是行政法人能否成功之基石，也是美術館永續經營的重要關鍵。

2.呼籲南美館董事會，應正視並回應藝術社群及群眾疑慮之所由，並以高標準要求自身之社會責任與使命，為國內行政法人美術館的發展，建立典範，時猶未晚。

3.台南美術館自規畫設計開始，即朝向21世紀新型態美術館發展；從硬體建設到軟體的營運管理、展覽規畫、與群眾的互動連結，與城市街道的關係等等，都有別於傳統美術館的思維；期許未來的南美館經營團隊，能秉持前瞻創新的視野、藝術專業知能、無私與公正開放的心胸，為台南市民，也為台灣美術館事業開創新的里程碑。

南美館館長4月14日選出首任館長林保堯，此前即已傳出台南藝術界對於南美館人事遴選、典藏政策等決策未明，有黑箱作業之嫌，多次要求文化局應公開決策過程紀錄，今仍未能消弭外界疑慮。

對此，台南市文化局表達極度不捨，局長葉澤山指出，林曼麗10餘年前即曾擔任故宮院長，是國內藝術界倚重的專家。今年初擔任國藝會董事長後，工作更形繁忙，即曾數度表達因階段性任務已告一段落，公務教務無法兼顧，擬辭去籌備委員職務，不擔任首屆董事，經市長極力邀請，才應允擔任。

文化局表示，南美館將會持續與藝術團體溝通對話，並提供美術館各項資訊包括董事會會議紀錄，供各界參閱，也相信經營團隊表達高度誠意並與各界進行充分溝通後，能讓南美館未來的經營，更穩健的發展。

(中時)