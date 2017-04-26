防禦無人機與炮擊 美國推出新式雷達

美國洛馬的Q-53雷達是重要的前線偵察雷達，可以追蹤炮彈與無人機。(圖/洛馬公司)

美國洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)成功的將全名為AN / TPQ-53s反炮兵雷達更新為可追踪無人機、載人飛機、炮擊三重威脅的防衛雷達，對於防衛不對稱戰爭有極大的幫助。

「防衛即時新聞」(Dreaking Defense)報導，從十幾年的反恐戰爭經驗，與簡便導引武器(比如無人機)的普及化，還有長程火炮、火箭炮的發展，戰場的威脅顯得更為多樣，因此野戰防禦變得更加重要。洛馬團隊的AN / TPQ-53s簡稱為Q-53，原先是做為炮彈防禦雷達之用，在完成升級之後，可以同時追蹤無人機、長程火箭、飛機等威脅，達成短距離防空（SHORAD）的性能要求，為此贏得了2800萬美元的合同。

當然，各種威脅的特徵不一，要全部同時探查相當不容易， Q-53研發主持人瑞克．海洛斯(Rick Herodes)坦承，要是雷達在同一時間檢測到的目標種類越多，在任何特定的情況下都會做得越差。

海洛斯解釋說：「雷達的追蹤性能需要時間，也就是說它需要對特定目標發送特定雷達波，取得回傳的訊號後才能判斷。所以要是同時要雷達追蹤兩種不同特徵的目標時，雷達就要花上更多的時間進行處理，那麼應變的時間就拉長了。比較好的做法是專注搜尋於單一種類的目標。」

例如，速度緩慢、在空中盤旋的偵察無人機，它的雷達特徵就與以彈道弧線飛行的火炮很不同，同樣武裝直升機也與火箭彈不同。

這樣說起來，Q-53似乎還有很多改進空間，然而，Q-53優勢在於它集合了多種雷達的用途，它是多功能雷達，切換搜索目標只需更變更程式即可。海洛斯用瑞士刀來做比喻，他說「Q-53就有有3種刀片的瑞士刀，操作員可以切換不同模式來尋找天上的威脅物，是要追蹤無人機，或是防範來襲炮彈，亦或是尋找直升機，都是幾種模式之間的切換。」

從目前的國際局勢來看，這種前線雷達對韓國相當適用，北韓的核武畢竟數量不足、精準度欠缺，還不是韓國最擔心的，真正令韓國寢食難安的是北韓大量的廉價傳統火炮和長程火箭彈，因為韓國首都首爾離邊界僅40公里遠，處在北韓火炮、火箭彈的射程之內，一但落到人口密集、經濟重鎮的首爾，對韓國都是巨大的經濟傷害，因此這種雷達應該已被韓國所引進並使用。

(中時電子報)