超商店員協助警抓車手 月賺1.8萬

警方以1對1方式親臨訓練，店員、店長成了「打詐英雄」，全市5百多間超商，完成度達百分百，撒豆成兵佈下天羅地網阻詐。（張妍溱翻攝）

「重賞之下必有勇夫！」詐騙車手竄流全台，台中市警局結合四大超商聯合阻詐，今年特別提高獎金，將每案5千元提升到1萬元，其中某家超商「全員動起來」，一起打擊犯罪賺獎金，店員當眼線、店長負責通報讓警方成功阻詐2件、逮捕2名車手，獲頒獎金1.8萬元，大家直呼好賺「快1個月薪水！」。

台中市警局統計2至3月超商協助阻詐共7件、12萬餘元，其中萊爾富就占4件、8萬餘元，逮捕的3名車手也都是萊爾富店員通報；另統一超商也協助阻詐2件、全家超商1件。以1對1的方式親臨訓練，店員、店長成了「打詐英雄」，全市5百多間超商，完成度達百分百，等於撒豆成兵佈下天羅地網。

警方指出，上個月西屯區某超商店長發現可疑車手，立刻向警六分局「共同聯防」群組通報，隔天同轄區發生「假援交真詐騙」也因超商店長主動通報，警方共逮捕3人，同旗下超商光是1個月阻詐金額達11.5萬元。

為遏阻詐騙集團氣焰，台中市警方從去年12月開始，結合超商防止詐騙，傳授店員辨識車手特徵以及阻詐撇步，一個案件，店員可獲頒獎金1萬元，以今年1月至4月有323件詐騙案件，與去年同期390件比較驟降67件降幅2成，居六都之冠，有賴超商店員機警通報，達到嚇阻詐騙集團成效！

(中時)