農地違建不課稅 議員批不合理

桃園有大量違建，被拆除的卻很少。（葉臻翻攝）

桃園市政府地方稅務局今天到市議會工作報告，遭議員質疑沒有主動出擊稽查違建農舍，造成桃園成為「違建的寶地」，市議員痛批違建、農地違規使用卻不用課稅，對守法開工廠、蓋房子被課稅的民眾並不公平，甚至等於鼓勵違法。

市議員魯明哲表示，台北、新北市之前聯手取締，拆了1萬多棟違建，「違建不會消失，只會往外跑」，桃園很多農地違建都在快速增加，有些甚至可以在1個禮拜之內蓋好，桃園成為收留違建的寶地，甚至是集團化的違建經營。

魯明哲表示，鐵皮屋如果是單一民眾自用住宅、民生需求，不用這麼積極稽查，但利用農地蓋工廠、出租套房的人根本不怕罰，這樣的集團經營有時會蓋很大間的廠房，再隔成3、4間出租，建議應該提高稅率，讓他的商務成本增加。

市議員梁為超表示，新北市大量拆1萬多家違建鐵皮屋，全都擠來桃園，一般工廠是用工業用地，一坪就要20、30萬，農地一坪只要2、3萬，「地價差10倍，稅價只差不到2倍」，蓋廠房租給別人根本是謀取暴利，稅制怎麼可以一樣，且對合法納稅的工廠不公平，應有懲罰性稅制。

市議員舒翠玲則表示，桃園農地違建的裁處，從2014年的288件，激增到去年的872件，這些違建集團是快打部隊，蓋得很快，但局處的應對卻很慢，且一個個案就牽涉區公所、農業局、都發局、地政局等多項單位局處，違建的認定不明，各局處也只會踢皮球，建議應該成立聯合稽查小組，集體分攤責任也能恐怖平衡進行監督，而地稅局也該回歸過去主動清查3年內異動的農地，避免有心人士僅在過戶時恢復成農地，一過戶完又蓋起違建。

地稅局長林延文則表示，知道現在桃園有很多這樣的違建，將會進行地毯式清查，提高稅率的部分也會再討論，還給市民公平的稅制。

(中時)