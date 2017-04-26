小學6年未到校 傳說中的1號畢業前現身！
南投市千秋國小6年級學生小憫，出生2月就因腦部受創成為植物人，因此從未到過學校，她26日到學校上第一堂課；素未謀面的同學看到「傳說中的1號」，也上了一堂生命教育的課！
小憫由創世基金會人員陪同上學，平生第一堂課就是音樂課，同學們以直笛吹奏《小蘋果》相迎；全班包括小憫共13人，但大家都沒有見過小憫，乍見傳說中的1號，每個人都充滿好奇！
千秋國小校長嚴振農表示，小憫每學期都註冊，只是沒有到學校上課，由創世基金會草屯分院照護，近來健康情形不錯，反應也日益進步，因此，與創世討論後，決定讓小憫到學校和同學見面，也讓同學了解生命的價值，同時發起「捐發票，幫助植物人」活動，所得捐款及發票全數捐給創世。
嚴振農並提醒同學們，將來畢業、長大成人、就業，無論做什麼事，都要注意自身安全，並且秉持愛心幫助弱勢族群，因為施比受更有福。
(中時)
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