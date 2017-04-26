苗栗仁德醫校徵才博覽會 台大醫院南下找人才
畢業季快到了，苗栗縣2017校園徵才博覽會今天在後龍鎮仁德醫事專校開跑，現場有45家醫療院所或機構、廠商設攤，共釋出1250個職缺，因仁德醫校護理科系考照及格率高達9成，像是台大、榮總等醫院都到苗栗徵求護理師，吸引年輕學子到攤位詢問。
縣府與勞動部苗栗就業中心今年共規畫4場次校園徵才，首場昨天率先在仁德醫專體育館登場，5月將陸續在育達科大、亞太創意技術學院及國立聯合大學各舉辦一場，方便畢業生就近洽詢工作職缺。
護理科、醫事檢驗等相關科系應屆畢業生就業行情超搶手，台大、慈濟、馬偕、中國醫藥大學附醫、榮總等醫療院所及衛福部苗栗醫院、大千、為恭醫院等醫療院所都來設攤徵才。億光電子、美商玫琳凱公司、長生天生命紀念園區也提供技術員、美容講師及禮儀助理、業務專員等職缺。
仁德醫專希望藉由校園徵才活動，幫助將踏入社會的新鮮人了解職場的最新趨勢及求職技巧，也鼓勵學生考取各項證照，希望畢業即就業。
副縣長鄧桂菊到場關心求職狀況，祝福即將步入社會的新鮮人都能找到理想的工作，進入職場能發揮所學。
(中時)
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