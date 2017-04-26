國小教師甄選加重英文計分 南市教局：僅試教加分

教師會、教育產業工會今天針對「台南市106學年度市立國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章（草案）」增列英語考題、口試題、英語能力加分及英語試教加分一事，教育局回應，英語試教表現僅列加分項目，也會公布英語口試題目，以及由中文翻譯為英語之試教教材，以利考生準備。

台南市致力推動英語為第二官方語言，除營造台南為英語友善國際城市外，培育學生未來具有國際競爭力，更是重要教育目標，目前，台南市已推動全英教學、英語向下延伸至一年級等計畫，但目前在學校現場英語教學均由英語教師進行，尚未能將英語使用普及於其他學習領域，以致無法普遍應用英語於學校生活中。

考量英語學習重在生活之應用，為使學校內有更多英語學習環境，鼓勵教師在平常校園生活或授課過程中，與學生以英語進行溝通，讓學生在日常生活中使用英語，英語才會成為有用的工具。

教育局指出，106學年度國小教師甄選各類科教師基本報考資格，除具有合格教師證外，均須為相關科系畢業方能報考，於筆試、口試及試教等甄選過程，均著重於測驗該類科所具教育專業知能，例如體育專門知能、音樂專門知能、美術專門知能等。在此基礎上，增加筆試、口試英語試題、英語能力以及將英語試教列為加分項目，目的是為甄選出以專業能力為主、兼具英語能力的教師。

106學年度國小教師甄選規畫筆試部分為教育專業科目、各類科專門知能科目以及語文科；口試則以各類科教育相關問題為主，另加2題英語口試；試教部分，以專業術科表現為主，英語試教表現僅列為加分項目。

(中時)