2018台灣燈會在嘉義 整合觀光產業推優惠方案
「2018台灣燈會在嘉義」，嘉義縣文化觀光局為推廣本縣旅宿及伴手禮產業於106年4月26日下午在創新學院召開「2018台灣燈會在嘉義」整合旅宿業及伴手禮業者推出優惠方案會議，現場超過116位業者參加，將會議室擠爆。
2018台灣燈會預計辦理的時間為107年2月16日至3月11日共24天，嘉義縣文化觀光局許有仁局長特別在會中介紹「2018台灣燈會」的規劃設計，讓參與的業者一同感受明年台灣燈會別出心裁的設計與內涵，並邀請業者共襄盛舉，提供燈會期間產品優惠訊息，讓來參觀燈會的民眾都能住在嘉義，買在地的伴手禮，進一步提升本縣旅宿及伴手禮知名度，擴大燈會期間本縣觀光產業經濟效益。
許有仁局長表示，2018台灣燈會與其他縣市不同地方在於規劃的九大燈區，每個燈區都有各具特色的伴手禮、美食區，遊客與民眾在燈區觀賞時即可就近吃到嘉義在地美食與選購該區優質伴手禮，未來燈會期間招商也將以嘉義縣在地伴手禮及美食業者優先遴選，提供愈在地愈國際化的服務。
本次參與會議的旅宿及伴手禮業者眾多，綜合規劃處也在本次會議中邀請經濟部工研院介紹台灣燈會伴手禮結合網路商城構想，也獲得業者極大的興趣。嘉義縣文化觀光局在會中提供旅宿及伴手禮業者燈會期間優惠方案調查表，請業者於106年5月8日前，將參與優惠的方案回傳至嘉義縣文化觀光局彙整，後續將整合出一至二個優惠方式共同行銷，創造「2018台灣燈會在嘉義」觀光產業的整體經濟效益，打響嘉義縣優質旅宿及伴手禮知名度。
(中時)
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