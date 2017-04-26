檢察官行政官化 北檢林達：將變行屍走肉

司改會議第三分組今日論戰檢察官定位，與會代表均提到要注重檢察官的獨立性。但律師尤伯祥認為，台灣的檢察官是行政官，這點毫無疑義。台北地檢署檢察官林達則表示，司法屬性是檢察官的靈魂，如果讓檢察官行政官化，即使賦予獨立性，卻讓行政官化的政策甚至政治性進來，就好像變成行屍走肉一樣。

法務部長邱太三則說，要檢察官有獨立性，又說他是行政官，這不是矛盾嗎？不要把政治制度的三權分立，放置在二元對立的司法制度上討論，法官、檢察官之分，其實是在刑事司法任務與功能上做了分工。

尤伯祥認為，主張檢察官是行政官，並非變動很大的改革，而是還檢察官本來面目。綜觀許多外國立法例，特別是我國主要繼受日本、美國、德國，這些國家的檢察官通通都是行政官。而我國檢察官放在法務部下面，而法務部是行政院下面的一個部門，所以檢察官是行政官這點沒有任何的疑義。

尤伯祥進一步指出，如果不談清楚檢察官的定位，很容易把檢察官當成法官來用，在檢察官權力的行使上做出錯誤的規範。而且，如果將檢察官定位為行政官，也不代表會被政治干預，可以透過特定的身分保障、以正當法律程序原則約束檢察一體，都可避免政治干預。

林達則認為，司法屬性是檢察官的靈魂，讓檢察官服膺法律，不服膺政策，追求實質正義。這是每一位檢察官在職業靈魂，雖然現實情況未必做得好，但是它是流淌在每一位檢察官血液中的靈魂，今天抽走了，說他是行政官，雖然給他甚麼獨立性，但是卻讓行政官化的政策甚至政治性進來，就好像變成行屍走肉一樣。

林達提到，在場的法務部長邱太三當年抗拒政治力而辭職，陳瑞仁檢察官一直不願意升官矢志抗拒政治力，這都是檢察官的一種典範，在關鍵案件、關鍵時刻會一直提醒檢察官這個靈魂。

林達也舉例，公立醫院的院長、主任、醫師，也是公務員，如果開醫改國是會議，決議要把公立醫院醫師定位為行政官，要他們奉行政策，看醫院績效、健保補助、病床數嗎? 這就好像是抽掉醫生的職業靈魂。公立大學校長、院長、系主任或教授，難道也要特別定位是行政官，讓他都服膺政策、服膺5年5百億的績效評鑑、拚論文點數、招生政策嗎。每一個職業都有他的職業靈魂存在，司法屬性是追求實質正義，是只服膺法律，不是服膺政策。

(中時)