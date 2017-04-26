台美邀2名人類學家 分享國際實務經驗

美國在台協會（AIT）表示，很榮幸與台灣文化部合作，邀請2位史密森尼學會人類學家Jasper Waugh-Quasebarth與考古學家Jared Koller5月1日至7日來台進行參訪與交流。

AIT指出，超過7天的訪台行程中，兩位邀訪學者將參與多場講座、圓桌討論、拜會本地學者，並探訪全島的文化與考古遺跡。

AIT說，他們也將分享他們與史密森尼學會及國際交流計畫共事的經驗，及當前美國機構在從事社區參與方面的實務案例。並討論博物館和其他文化遺址要如何運用現代科技進行策展，並拓展影響觸角。

AIT表示，兩位學者的深度訪台將提供本地的博物館專業人士、研究人員和原住民文化團體與美國首屈一指的文化機構合作之機會，討論如何透過國際合作和資訊科技擴大文化受眾。

AIT美國中心主任蘇阿麗（Alys Spensley）表示，很高興與台灣文化部合作，促成這次獨特的參訪計畫。台灣是一個充滿各種歷史影響、文化多樣性和珍貴歷史遺產的島嶼。

她說，希望透過Koller和Waugh-Quasebarth在人類學和考古學的專長，及他們與美國聲譽卓著的文化機構史密森尼學會共事的經驗，將創新的趨勢引進台灣，激發美台博物館之間的對話和夥伴關係，並提供博物館加強社區參與的參考案例。

史密森尼學會暨美國國家博物館成立於1846年，是世界上最大的博物館兼研究機構，主體分布在華盛頓特區，包括19個博物館和畫廊、一座國家動物園和九個研究單位。史密森尼學會另外還有兩百多個附屬機構，分布於美國45個州、波多黎各和巴拿馬。

(旺報)