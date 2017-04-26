販毒存「第一桶金」 喜曬紙鈔和愛狗合照

蔣嫌特別喜歡炫富，手機桌面有他的愛狗與堆疊現金合照，顯得相當「富貴」。（張妍溱翻攝）

警方在蔣嫌車上查獲大量毒品。（張妍溱翻攝）

台中市24歲蔣姓男子跑單販毒，為躲避警方查緝，平日租賃白牌自小客車做為交通工具，日前逆向違停三民路與公園路口遭保安警察大隊第一中隊盤查，並起出大量毒品，警方發現蔣嫌特別喜歡炫富，手機桌面有他的愛狗與堆疊現金合照，警方訊後依毒品危害防制條例將蔣移送偵辦。

警方盤查蔣嫌在副駕駛座腳踏墊上紙袋內檳榔盒藏有K他命殘渣罐一組車內車門的中控鎖面板附近鬆動，經取下面板就在扶手暗格內發現2包咖啡色束袋內裝有大量毒品，起出K他命47小包毛重134.4公克、毒品咖啡包10包毛重60.03公克、搖頭丸15顆毛重4.49公克、毒品梅錠11顆11.19公克等毒品、24萬多元現金等證物。

蔣嫌向警方辯稱毒品不是他的但其手機內通聯及多張疑似賣毒的手抄紀錄帳冊及成綑現金照片，他的愛狗與堆疊現金合照，霸氣且「富貴」，出生工人家庭的蔣嫌想短期販毒致富，炫耀賺到人生第一桶金，價值觀偏差，儘管稱好玩從網路截圖但「炫富照」已成鐵證讓蔣男啞口無言坦承販毒，警方持續追查毒品來源。

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(中時)