觀光吊橋旁的他里霧埤 水黑魚死惡臭飄

斗南鎮他里霧親水公園從吊橋就可聞到死魚臭，不只殺風景且有灌溉疑慮。（周麗蘭攝）

水閘門攔截的水黑又臭，滲水則呈現泥黃豬糞便顏色。（周麗蘭攝）

他里霧埤的水質黑到如鏡，天空雲朵、飛鳥都可映照，漂浮的死魚一堆，難以想像是親水公園。（周麗蘭攝）

斗南鎮他里霧生態公園觀光吊橋旁的灌溉埤塘，水質黑得像鏡子，原生吳郭魚翻肚浮屍水面，臭得令人作嘔，雲林縣議員蔡東富接獲陳情指上游不明汙染，下游農田引水灌溉很有問題，環保局表示上游是有養豬場，但4月稽查2次都無查獲，將加強夜間稽查。

他里霧埤是雲林農田水利會灌溉埤塘，攔截崙子溪灌溉斗南數百公頃農田，日治時期由庄民合築稱為「他里霧番仔埤」。

2011年何明德行善團協助興建吊橋完工，斗南鎮公所又耗資6000萬元打造成親水公園，但水質汙染問題始終存在。

蔡東富表示，一周來水質惡化到吳郭魚翻肚，魚屍臭味令人退避三舍，附近農田還引水灌溉，農民擔心有工業汙染向他陳情。

環保局綜合計畫科長張誌誠陪同勘查並立即採水送驗，他表示，上游確實有一場500頭豬的養豬場，4月已稽查2次但無查獲非法排水。

環保局稽查人員目測初判有機質高，實際測得溶氧量只有2.1，池底更低，遠低於標準值5，魚群呼吸困難。張誌誠表示，農民擔心灌溉水源遭汙染，將送驗是否含重金屬，以及含鹽量濃度是否抑制農作物生長。

水利會斗南工作站則表示，附近7成農田灌溉來自他里霧埤，因正值水稻育穗期，灌溉需求量大，還是得引水灌溉。

張誌誠表示，該水埤的管理單位是第五河川局，將轉知進行疏濬，但此一水塘是靜水恐怕無法根治，枯水期水質惡化尤其嚴重。

(中時)