悼念23年前華航空難 何煖軒：永遠記取教訓

華航董事長何煖軒悼念23年前華航名古屋空罹難者。

華航董事長何煖軒本月初考察名古屋時，重回23年前華航空難罹事故現場紀念碑前，悼念所有罹難者，今（26）日正是23周年，他發信全體員工，要求員工永遠記取教訓，嚴格要求飛安，並表示將明天將會親赴北海福座，悼念大園空難罹難者，下個月澎湖空難15周年，總經理也會代表我，親赴澎湖致意。

信件全文如下：

親愛的華航兄弟姊妹，大家好！

今天必須與各位談論一件嚴肅的事。月初我視察名古屋分公司，適逢清明節，我要求同仁買了鮮花，帶我到機場外的一片郊野，重回1994年名古屋空難事發地，在264塊基石組成的紀念碑前，400公尺外就是CI-140長眠處，當天雲淡風輕，我以無比沉重與嚴肅的心情，親手寫下祭文告慰罹難者「我們一定痛定思痛，不忘教訓」。

由於機上有不少日籍乘客，該起空難也曾在日本社會引發重大衝擊，我以華航董事長身分遙向事發處深深一鞠躬，一旁日籍資深職員眼眶泛淚，與我目光交會後彼此頷首致意，感謝我親自到此弔祭，我告訴他「我們不會忘記這一天，不會忘記飛安是企業之本」。

23年前的今天，因為不應該發生的重大過失，包括執勤同仁在內的264名寶貴生命，在那一天倏地劃下休止，機場內一雙雙等待擁抱親人的手永遠落空，只能掩面合十，原本應該是尋常的一天，原本理所當然的相聚，再見兩字卻永難說出口。

華航永遠記得這一天，264名乘客離機場入境大廳，只剩最後一段路，卻未能走完，有人永遠在家裡的餐桌缺席，錯過兒女的畢業典禮，也永遠從人生缺席，而這一段未能走完的路已23年，我們未曾忘記家屬，未曾忘記每一條犧牲的寶貴生命。

那幾年的華航，持續改進組織及飛航人員訓練，仍陸續發生1998年大園空難及2002年澎湖空難。當時我在交通部內擔任參事而後又任職高公局長，見證這一段國內交通史上最令人悲痛的過往，對於人命無法拯救，任誰都心痛，華航甚至一度被外界指謫有四年魔咒，蒙上揮不去的陰影。再誠懇的道歉，都無法止住家屬的淚水、社會大眾的質疑與消費者的遺棄，甚至有同仁回想當年，遇到外人都不敢承認自己是華航員工。

23年來我們持續推動安全作業，於2007年導入安全管理系統 (Safety Management System, SMS)，2013年自勞斯萊斯集團引進新的安全管理整合系統(Aviation Quality Database, AQD)並與學術機構合作「安全文化評量專案」(Safety Culture Assessment)，2015年引進英國飛航資訊分析系統(Aerobyte)，增強整體飛航趨勢監控，2016年底已連續7度通過國際飛安最高標準作業安全查核IOSA (IATA Operational Safety Audit Program)認證，但飛安對華航來說，沒有最好，只有更好。

今天是名古屋空難23周年，我發這封信給大家，不是要危言聳聽，而是要提醒大家，飛安對於華航，不是一個值得驕傲的認證，不是一項值得稱頌的紀錄，更不是什麼了不起的成就，而是華航與乘客之間，無比嚴肅且重大的承諾。

日航設有「飛航安全教育館」，要員工警惕並永誌不忘飛安的重要，不僅提醒世人珍惜生命，主要也是讓所有航空從業同仁不忘自己的最終使命；我們也不斷的教育同仁飛安的重要性，和身為航空業的最終使命，「如果不能讓所有乘客平安回家，我們所有的努力都沒有意義」。

明天我將會親赴北海福座，悼念大園空難罹難者，下個月澎湖空難15周年，總經理也會代表我，親赴澎湖致意，宣示華航不忘過去，永遠記取教訓，嚴格要求飛安。

發出一張登機証，許諾乘客到達一個城市，我們就必須有所覺悟，這不只是成就一段旅程，而是關乎飛機上每個人與他們的家屬，通往幸福的可能。面對過去，我們必須以勇氣跨越恐懼，記取教訓，維護飛安是一種「視乘客如家人」的態度，往後的日子我們都將在工作崗位上為此奮戰。

(工商)