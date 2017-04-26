債留子孫8800億元30秒過關 看看民進黨「進化的獨裁」

中天新聞

中天新聞

「完全執政」的民進黨還嫌自己的權力不夠大嗎？除了染指司法的狼子野心完全暴露，《新聞深喉嚨》連日追蹤的「前瞻基礎建設計畫」，要花你我8800億元，讓未來的孩子一出生就揹債將近4萬元，而且成本效益評估漏洞百出，根本經不起檢驗。結果26日在立法院初審，民進黨籍的召委邱議瑩，完全無視現場震天響的「異議」聲浪，逕自唸完法條，20分鐘就宣布完成初審。而在邱議瑩唸法條的同時，所有民進黨立委在他週邊圍成「人肉盾牌」，這就是民進黨執政下的民主樣態，長期從事社運的政大教授徐世榮就在臉書正式宣告：「民進黨已經是個進化的獨裁者了」！

中天新聞

正當全世界都在關注土耳其總統艾爾多安修憲擴權「自肥」，沒想到遠在世界的另一端，咱蔡總統也在幹一樣的事兒！司改會第二分組24日通過決議，在訴訟金字塔制度立法通過後，最遲5年內，最高法院及最高行政法院的法官改採「政治任命」，由司法院長提名法官人選，交由遴選委員會篩選，再交由總統從其中名單提名。影響所及，未來如果最高法院法官都由總統任命，所有可上訴三審的司法案件，都可能被總統一把抓，誰該判死，誰該判生？總統決定！誰貪汙，誰沒貪汙？總統決定！什麼是黨產，什麼是國產？總統決定！若再加上現有大法官也是總統提名，蔡總統恐怕將成為中華民國史上，權力最大的總統，其對於司法的影響力，將不下於威權時期的兩蔣。這麼偉大的「司法前瞻計畫」，是鐵了心要讓「法院是民進黨開的」嗎？民國初年，有所謂「籌安會」勸進袁世凱稱帝，如今的司改會，幫蔡總統擴權不遺餘力，就是個現代「籌安會」的可惡嘴臉！

中國大陸第一艘自製航空母艦下水儀式26日上午在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行，中共中央政治局委員、中央軍委副主席范長龍出席儀式並致辭。中國官媒說，新航艦下水後仍需要進行連串系統安裝，而交付海軍前，也要進行數度試驗與海試，才能形成戰鬥力，估計要到2020年前後才能正式服役。而西方媒體曾評估，這艘新航艦最多可搭載28至36架殲-15重型艦載戰鬥機，相較之下，作為設計原型的俄羅斯「庫茲涅佐夫上將」號（Admiral Kuznetsov）航艦只能搭載約22架蘇-33戰機，預計將進一步提升解放軍的遠洋作戰能力。而除了軍事層面的分析，如今盛傳這艘新航艦將命名為「山東」，但部分大陸論壇最受網民歡迎的艦名卻是「台灣」，這政治意涵恐怕更不容忽視？

中天新聞

台灣到底該如何看待中國大陸將擁有兩艘航空母艦？若從兩岸軍事對抗的角度來看，解放軍將更進一步增強封鎖台灣的能力，國軍能反制嗎？但若從西太平洋，乃至整個太平洋的競逐來觀察，解放軍積極加強遠洋海軍戰力，似乎跟日本近年來積極建造「直升機航艦」做為旗艦來重編艦隊，形成一種軍備競賽。若再加上經常出沒的美軍航艦，未來台灣週邊海域，恐怕成為各國航艦密集穿梭的區域。年初「遼寧艦」繞台，國防部積極通報「遼寧艦」動向，並主動公布RF-16執行偵照，與成功級艦伴航等等訊息以安民心，那未來呢？反正多來幾次就習慣了？

中天新聞

距離今年WHA報名截止日5月8日只剩倒數12天，距離去年5月6日收到邀請函的日子，更只剩10天！部分媒體報導，陸方已經施壓將採用「ICAO模式」，也就是以完全無視台灣存在的方式來封殺參與。但就在「山窮水盡疑無路」時，AIT理事主席莫健到訪時公開宣稱：「美國支持台灣參與WHA」，又讓未來幾天燃起「柳暗花明又一村」的希望。問題來了，邀請函不來就罷，若是來一封上書「聯合國2758號決議」，言必稱「一個中國原則」、「中華台北」，甚至「中國台灣」的邀請函，蔡總統該如何接招？在南海仲裁時，出賣太平島的台大教授姜皇池，近日對於我方參加WHA可能受阻，又發表了高論。他說中國今年如果不同意WHO給台灣邀請函，「是它破壞現狀」，這將讓台灣可以擺脫前政府的「錯誤政策」，這個政策把台灣「鎖進中國的桎梏裡」，台灣拿不到邀請函，才有尋求「獨立參與WHO」的可能性，「不是壞事」。又說新政府上任一年來，對於與兩岸相關的問題一再忍讓，但是中國並沒有給台灣好臉色看，「他一直打你，但是你都不動」，對於這樣的情況，他也是感到很難過，從國際談判的專業角度來看，現在唯一的可能，就是台灣要「往外走」，等中國要把台灣拉回來的時候，「大家再來談」；因此，他認為，最好今年WHO不要給台灣邀請函，台灣才有機會。好吧！那先恭喜蔡總統囉？但要是收到邀請函，記得別去給人「鎖進中國的桎梏裡」噢！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)