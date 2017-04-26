鋒面來襲轉濕涼 北北基8縣市大雨特報

受到鋒面與東北季風影響，氣象局對北北基8縣市發布大雨特報。（本報資料照片）

受到鋒面與東北季風影響，氣象局對北北基8縣市發布大雨特報。（圖片來源：氣象局）

受到鋒面通過及東北季風影響，氣象局對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局表示，鋒面通過及東北季風增強影響，各地天氣不穩定，易有短時強降雨，今（26）晚至明（27）日北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，中部山區亦有局部較大雨勢，請注意雷擊及強陣風。

除此之外，由於鋒面開始影響，鋒面通過後東北季風也會增強，下午起氣溫會由北往南轉涼，北部、東北部入夜之後溫度會逐漸降到20度以下，其他地區入夜後溫度也會下降到21到23度左右，提醒民眾注意保暖。

(中時電子報)