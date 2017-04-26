舉頭三尺有神明 偷竊慣犯到廟行竊不久被逮
高雄市岡山警分局橋頭分駐所巡佐張原鑫、警員陳柔蓁於日前執行巡邏勤務，於凌晨2時接獲民眾報案疑似有人在橋頭區帝仙宮內行竊，隨即到現場並查獲蘇姓男子涉嫌竊盜12只花瓶，警方偵訊後將蘇男依竊盜罪嫌移送偵辦。
警方表示，25日凌晨2時接獲民眾報案，指有可疑機車停放橋頭區帝仙宮後門，員警隨即趕到現場會同報案人進入帝仙宮內巡視，搜索至三樓果真見到一名身著黑衣黑褲，面戴口罩的男子躲在角落暗處，警方立即盤查該名男子身分，男子情急下竟不顧竊得的贓物從2樓縱身而跳，當場摔到左腳骨折倒地不起，被衝下樓的員警制伏在地。
警方調查，32歲蘇嫌因缺錢花用，覬覦廟裡平日香火鼎盛，故趁著夜深人靜冒險至廟裡竊取平時供奉神明之用銅製花瓶12只，計劃將贓物變賣換取生活費。
蘇姓竊嫌是竊盜慣犯，以為這次犯案不會被發現，沒想到還是栽在警方手裡，摔斷一隻腳，讓他感嘆果然「舉頭三尺有神明，歹路不可行。」
(中時)
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