勞工變老闆，台中連鎖加盟展微型創業夯

台中創業加盟大展「時間到府汽車美容」打出多樣連鎖加盟模式，不想開店一個人也能做好闆。（馮惠宜攝）

風城脆皮雞蛋香糕這次加盟展打出零元創業專案，機具全免費提供給加盟者。（馮惠宜攝）

景氣低迷，加上一例一休衝擊，讓不少員工想要告別低薪職場創業去，台灣連鎖加盟促進協會主辦「2017台中創業加盟大展」將於28日起一連4天於台中世貿登場，今年微型創業好夯，有業者打出零元創業，還有無人加水站、到府洗車等，不是省加盟金，就是人力降到最低，其至連店面成本都省了。

台灣連鎖加盟促進協會搶在26日舉辦展前記者會邀請特殊加盟、微型創業、特色廠商公告此次展覽的好康，現場除連鎖加盟早餐拉亞漢堡，還有阿偉茶飲，都宣告將釋出會場簽約優惠，另來自風城脆皮雞蛋香糕，則提出零元創業方案，要幫助更多人一圓創業夢；現場還有時間到底汽車美容，強調不用店面，到府洗車，還保障加盟者訂單台數。

台灣連鎖加盟促進協會副秘書長柯建斌指出，針對景氣亮黃燈及畢業潮，各家廠商推出加盟展獨家優惠，鼓勵青創加盟省3~40萬。另外微型創業特別夯，特別成立十萬元以下的創業區。展覽廠商包含：連鎖美食、飲品、設備器材、經銷代理等，各種類型應有盡有。

知名連鎖早餐、茶飲品牌如麥味登、弘爺漢堡、拉亞、蕃茄村、晨間廚房、紅橘子、康青龍、a-we茶飲、兔子兔子、手作功夫茶、超吉優、四海遊龍、滷底撈、等皆參展力挺。

(中時)