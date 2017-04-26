他每年為工研院省下4、5萬噸水 今年獲模範勞工表揚

工研院工程師黃進光是節水高手，今年獲選新竹縣及全國模範勞工。（莊旻靜攝）

工研院工程師黃進光是節水高手，今年獲選新竹縣及全國模範勞工。（莊旻靜攝）

節水高手獲表揚！五一勞動節將到，在工研院任職的黃進光，工作表現優異，他經過各方面研究，每年為工研院省下4、5萬噸水，他平日熱心公益，今年獲選為新竹縣及全國的模範勞工，獲獎實至名歸。

今年62歲的黃進光，畢業於明新工專電機科電力組，曾在中山科學研究院擔任僱員，進入工業技術研究院後，從一等技術士、技術員、助理工程師、副工程師、到工程師，迄今服務已滿38年時光，期間仍不斷充實自己，擁有多項執照，也是院內簡易水電維修講師、新竹市環保局用電安全講師等。

黃進光服務於工研院行政服務處營建工程組，他和團隊配合節水措施，為了節水絞盡腦汁。黃進光說，起先在洗手台設置節水墊片、調整小便池感應龍頭的出水量，再汰換不良管線，讓漏水率從2010年的10.66％，降至2015年的2.7％，在執行結水資源管理系統即時掌控院區用水量上，也使異常用水降低漏水至2％。

除了「節流」外，黃進光也設法「開源」，從雨水、地下水到冷卻水塔的水，甚至連開飲機內的逆洗水流都不放過，多管齊下後，工研院從每年用水10萬噸，降至約6萬噸，節水的程度連自來水公司都懷疑「水表壞了嗎？」黃進光也說，工研院內新建館舍、宿舍也都安裝雨水回收系統，工研院內「一滴水都不浪費」。

黃進光在工作表現亮眼，曾在2010年獲團隊成果貢獻、2011年榮獲績優服務獎，在2012年10月，由工業局主辦的清潔生產暨環保技術論文，也獲得節水效益B類清潔生產類優等獎，2014年則獲得最佳團隊成果貢獻獎。他平日也參與社團活動，包含國際扶輪新竹科園扶輪社、新竹縣釣魚環保協會、新竹縣健泳會、東泰高中校友會等。

黃進光在任職扶輪社第18屆社長時，還募集10萬經費，採買睡袋、發電機給尖石鄉後山學校，讓校方在面臨災害時，可以生活、就學。另外為了減少頭前溪生態遭破壞，黃進光還成立新竹縣釣魚環保協會，並定期舉辦釣魚比賽專釣何氏棘魞，他說每次釣上岸都有70公斤的戰績，該協會也數次獲頒「功在保育」獎牌。

(中時)