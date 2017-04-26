鳳梨好筍季登場 新化、關廟、龍崎邀客吃美味輕旅行
每年4月，關廟、新化、龍崎就進入鳳梨、竹筍盛產季節，為行銷在地優良農特產品也帶動地方產業，台南市政府農業局從2012年起，連續5年舉辦「台南鳳梨好筍季」，今年活動從本周六起跑，市長賴清德宣告，全台最好吃的鳳梨、竹筍就在台南，歡迎全國民眾來品嘗。
新化區公所推出的鳳梨好筍輕旅行，本周六率先起跑，分別於楊逵文學館、虎頭埤、武德殿推出7場DIY體驗，區長鄭道立說，將農產與旅行結合一起，串連在地產業加入行銷農特產，奠定民眾來到台南不只買鳳梨、竹筍，還要來走一趟山區，感受樂活優活的滋味。
大坑農場特製竹筍鹹飯、鳳梨茶，主廚蔡佳儒說，產業需結合旅遊才能發揮最大效益，如政府推廣新南向，大坑農場多年來就有許多星馬等東南亞客群，馬來西亞客人非常愛吃台南竹筍，農場除提供客人住宿、品嘗美食，也教遊客認識筍子，加深旅客對在地農產的印象。
賴清德表示，台南不僅是文化首都，也是重要農業縣市，農產品項目不但多，品質又精良，台南鳳梨連馬來西亞客人也讚不絕口。農業局長許漢卿表示，台南市舉辦多項產業文化活動，除了銷售農產品本身，更同時帶動觀光旅遊等附加活動，吸引遊客前來產地消費。
今年「台南鳳梨好筍季」活動從29日至5月14日舉辦，在關廟、龍崎、新化辦理一系列活動。4月30日在龍崎文衡殿舉辦搏杯比賽，搏出最多聖杯者還可贏得液晶電視大獎。
5月6日在關廟山西宮，除了有DIY教作、農特產品展售外，更特別推出了融入越南、印尼及巴基斯坦等異國風味的「鳳梨竹筍宴」供民眾訂桌品嚐，邀請曾獲世界廚藝大賽的金牌主廚盧正治掌廚，以地方產業三寶入菜，做出10道融合多國風味的料理。當日還有關廟、新化及龍崎3個農會鳳梨產銷班舉辦鳳梨評鑑大賽。
(中時)
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