彰縣擬啟動預備金 助蛋農取得戴奧辛檢驗證明

彰縣府研擬啟動預備金，協助蛋農取得戴奧辛檢驗證明

戴奧辛蛋風波延燒，不僅蛋價狂跌，蛋品滯銷，更直接衝擊彰化縣的雞農，不少大百貨、商場等重要通路拒收彰化雞蛋，除非提出戴奧辛合格證明，彰化縣政府緊急和農委會研商，縣府將啟動預備金，協助蛋農負擔一半檢驗費用，另半由縣府和農委會共同負擔，屬自願性質、沒有強迫，正開會研究意願調查。

戴奧辛雞蛋衝擊來勢洶洶，上週五蛋價還在28.7元，這周掉到22.7元，雖然昨天縣府在中庭舉辦吃蛋活動，掀起搶食，但蛋農不樂觀，預估蛋價還會繼續往下掉。

中華民國養雞協會蛋雞組長洪金獅就指出，全國日產11萬箱雞蛋，一箱已經少賣120元，產值一天就蒸發上千萬元，滯銷近2、3成也讓後續近期將難以爬升。

彰化縣長魏明谷和縣籍立委許素月、黃秀芳、洪宗熠和蛋雞產業代表北上發聲，要求盡速釐清來源，並吃雞蛋，再次強調彰化縣內流通的蛋品都是安全的。

雖然哪家中標了？尚未正式公告，環節、來源也都不清楚，但恐懼的衝擊是全面，全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，是全國第一養禽大縣，彰化縣共有822家蛋雞場，面對通路拒絕彰化雞蛋，短期內要挽救商機，提出安全證明才是最可靠的方法，縣府一面吃雞蛋，證明食安，一方便也積極和農委會研議方法。

面對蛋商要求戴奧辛證明，檢驗卻不便宜，1件2萬元左右，縣府目前規畫有意願的蛋農自費一半，縣府和農委會再負擔一半，未來2至3天內縣府將完成意願調查，目前正和彰化縣養雞協會、蛋農代表開會研議中。

(中時)