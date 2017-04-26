彰縣擬啟動預備金 助蛋農取得戴奧辛檢驗證明
戴奧辛蛋風波延燒，不僅蛋價狂跌，蛋品滯銷，更直接衝擊彰化縣的雞農，不少大百貨、商場等重要通路拒收彰化雞蛋，除非提出戴奧辛合格證明，彰化縣政府緊急和農委會研商，縣府將啟動預備金，協助蛋農負擔一半檢驗費用，另半由縣府和農委會共同負擔，屬自願性質、沒有強迫，正開會研究意願調查。
戴奧辛雞蛋衝擊來勢洶洶，上週五蛋價還在28.7元，這周掉到22.7元，雖然昨天縣府在中庭舉辦吃蛋活動，掀起搶食，但蛋農不樂觀，預估蛋價還會繼續往下掉。
中華民國養雞協會蛋雞組長洪金獅就指出，全國日產11萬箱雞蛋，一箱已經少賣120元，產值一天就蒸發上千萬元，滯銷近2、3成也讓後續近期將難以爬升。
彰化縣長魏明谷和縣籍立委許素月、黃秀芳、洪宗熠和蛋雞產業代表北上發聲，要求盡速釐清來源，並吃雞蛋，再次強調彰化縣內流通的蛋品都是安全的。
雖然哪家中標了？尚未正式公告，環節、來源也都不清楚，但恐懼的衝擊是全面，全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，是全國第一養禽大縣，彰化縣共有822家蛋雞場，面對通路拒絕彰化雞蛋，短期內要挽救商機，提出安全證明才是最可靠的方法，縣府一面吃雞蛋，證明食安，一方便也積極和農委會研議方法。
面對蛋商要求戴奧辛證明，檢驗卻不便宜，1件2萬元左右，縣府目前規畫有意願的蛋農自費一半，縣府和農委會再負擔一半，未來2至3天內縣府將完成意願調查，目前正和彰化縣養雞協會、蛋農代表開會研議中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。