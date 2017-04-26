熱樂煎變熱樂捐 加拿大廚房進甲仙國小
遠嫁加拿大的陳佳慧曾許下為偏鄉小孩免費做食物心願，今天她開車載著平底鍋煎鍋與加拿大食材從高雄市區到甲仙國小，在學生餐廳煎起英式加大脆皮吐司，並以流利英文與孩子互動，讓學生們吃三明治邊學英文，從中體驗加拿大食物和文化。
「好香喔！真酥脆的土司！」小朋友吞嚥著快流下來的口水。陳佳慧為孩子們準備加拿大日常食物熱煎三明治及通心粉、高麗菜絲沙拉，讓所有學生吃得津津有味，邊吃邊講英文，也引發不少逗趣。
甲仙國小校長陳姚如說，學校老師精心設計「異國之旅~加拿大」學習單，分別就加拿大美食體驗、發明、節日與旅遊景點，讓學生先蒐集資料，並透過體驗分享，最後製作成旅遊小書。
五年級同學劉虹秀說，我沒去過加拿大，可以吃到加拿大的食物很開心；陳穎琦說，邊吃好吃的三明治邊學英文，我一會兒就記起來了。
陳姚如說，甲仙有東南亞越南和柬埔寨的小吃店，但學生少有機會接觸歐美國家，遑論可以吃到當地食物，透過這次課程和「熱樂煎」店長佳慧現身掌廚，熱樂捐免費作公益，學生世界地圖又多了一個國家加拿大，眼界變得更加寬廣。
(中時)
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