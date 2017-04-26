臉書社團賣茶 警查獲應召女掛羊頭賣狗肉

朱姓女子在臉書散布暗示性交易訊息。（王揚傑翻攝）

新北市樹林警分局員警昨（25）日於某臉書社團發現刊有「本茶是以見面滿意，現金交易，可打槍換人」等語引誘、暗示性交易訊息，員警即佯裝客人與對方約定昨晚11時在新莊區某汽車旅館交易。

員警與34歲朱姓女子於汽車旅館內碰面，員警立即表明身分，並詢問是否意圖從事性交易，且於網路上散播性交易訊息，朱女坦承，警方遂將朱女帶回偵辦，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例將朱女移送偵辦。

(中時)