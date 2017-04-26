逢大雨路斷 桃源孤島3里擺脫封路苦

台20線勤和到復興中期道路提升工程完成，復興等3里擺脫孤島命運。 （林雅惠攝）

2009年莫拉克風災重創台20線南橫公路，每逢颱風豪雨，桃源區河床便道便遭沖毀，復興、拉芙蘭、梅山等3部落常形成孤島，公路總局爭取10億元進行台20線勤和到復興中期道路提升工程，工程於上週完成並通車，3里擺脫封路苦。

被譽為「台灣最美公路」台20線部分路段遭莫拉克颱風沖毀，復興、拉芙蘭、梅山3里道路完全中斷更形成孤島，雖有便道通行，但每逢豪雨就斷，去年中斷共90天，整年度有4分之1時間3里居民進出困難。

為了讓原鄉部落族人有安全回家的路，公路總局於2014年成功爭取近10億元災害復建經費，研選及完成設計台20線勤和到復興中期道路提升工程，包括4標路工標及1標橋工標，其中路工標為優先標、A標、B2標及C標，橋工橋為B1標，各期工程於2014年底陸續開工，施工人員突破颱風豪雨考驗，最後一哩路B1標於4月提前達陣。

公路總局尊重原鄉心聲將B1標橋梁命名為明霸克露橋(布農族語minbaklu意為希望之橋)；甲仙工務段表示，勤和到復興中期道路全線完工意義，除讓居民不用再擔心路斷，也替封閉多年的南橫公路帶來通車曙光，使族人走出生命中新希望，也重現昔日南橫美景。

(中時)