夏天來台中看音樂劇 《死亡筆記本》打頭陣

臺中國家歌劇院推出「夏天來台中看音樂劇」，記者會中由音樂劇《木蘭少女》打頭陣。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院與市府觀旅局攜手打造台中藝術文化競爭力，與旅遊業者合作推出「夏天來台中看音樂劇」，7月份由音樂劇《木蘭少女》及《死亡筆記本》打頭陣。觀光旅遊局長陳盛山26日表示，歌劇院去年開幕以來，帶來精彩藝術演出，盼雙方合作提高台中的國際競爭力。

由歌劇院、觀光旅遊局、旅遊飯店業者推出的「夏天，來臺中看音樂劇」活動，今天舉行記者會，將在7月15日及21日各推出台灣原創音樂劇《木蘭少女》及日本《死亡筆記本》，開放部分門票給旅遊飯店業者規畫音樂劇套裝行程，結合音樂劇展現台中市的觀光城市魅力。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林指出，歌劇院漸培養出台中的藝術氣息，釋出搶手音樂劇結合飯店、航空等觀光業者合作推出套裝行程，希望能吸引更多國內外民眾到台中來欣賞藝術演出。

《木蘭少女》由台南人劇團及瘋戲樂工作室聯手製作，台南人劇團藝術總監蔡柏璋表示，木蘭代父從軍的故事，大家耳熟能詳，古代人常封閉在小村莊一輩子，心中多少都想出走去看看世界，劇中以現代人的觀點來探討故事中的性別認同、成長的經驗與掙扎，在歡笑的喜劇中，希望帶來「成為不一樣的人」、而「不一樣又怎樣」等正面深度的自我反思。

(中時)